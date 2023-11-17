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أحمد جودة - القاهرة -

تلقى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني أخبار سارة قبل مواجهة نظيره فريق ريال مايوركا.

سيميوني يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مايوركا

ومن المقرر أن يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق ريال مايوركا يوم السبت المقبل والموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدرب دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد سوف يستعيد الثنائي رينيلدو، وممفيس ديباي في المباراة القادمة أمام مايوركا.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 24 نقطة.