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أحمد جودة - القاهرة -

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قوية في الفترة الأخيرة وذلك بإصابة عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي.

ضربة جديدة لـ ريال مدريد بطلها كامافينجا

وتعرض النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا للإصابة مع منتخب بلاده أمس والتي أشارت التقارير إلى أن الإصابة هي مزق في الرباط الجانبي لركبته بعد تدخل عثمان ديمبلي عليه.

واوضحت التقارير أيضا إلى أن مدة غياب الفرنسي إدواردو كامافينجا سوف تتراوح بين شهرين أو 10 أسابيع على الأقل حتى يتعافى من الإصابة.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق قادش يوم الأحد المقبل والموافق 26 من شهر نوفمبر الحالي في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.