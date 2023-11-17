نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب فينيسيوس عن صفوف ريال مدريد بعد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للإصابة في مع منتخب بلاده أمام نظيره منتخب كولومبيا في تصفيات المونديال.

مدة غياب فينيسيوس عن صفوف ريال مدريد بعد إصابته

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قد تبعده عن المشاركة في المباريات مع نادي ريال مدريد لمدة شهر تقريبا.

وتوجد قائمة كبرى من المصابين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني وعلى رأسهم تيبو كورتوا وكيبا وكامافينجا وفينيسيوس جونيور.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 32 نقطة.