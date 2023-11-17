نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كارثة جديدة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أخبار سيئة للغاية بعد إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي مع منتخب بلاده.

كارثة جديدة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق

وتعرض اللاعب فينيسيوس جونيور للإصابة مع منتخب بلاده البرازيل أمام نظيره منتخب كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشارت كافة التقارير إلى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور قد يحتاج لمدة شهر من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بشكل كامل.

وهناك قائمة كبيرة من المصابين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كان آخرهم الثنائي الفرنسي كامافينجا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.