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أحمد جودة - القاهرة -

خاض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفي شلبي تدريبات تأهيلية في مران اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي.

مدافع الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة سريعًا

للتخلص من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية سريعًا والمشاركة مع نادي الزمالك في المباريات القادمة.

وتعرض مصطفي شلبي للإصابة بكدمة في وجه القدم والتي لحقت به في مباراة إنبي في الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.