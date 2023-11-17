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أحمد جودة - القاهرة -



قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالإعلان عن القائمة النهائية، للتتويج بجائزة الأفضل في القارة السمراء خلال عام 2023.

الأهلي ضمن القائمة النهائية لأفضل نادي أفريقي لعام 2023



وتم ترشيح النادي الأهلي لجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023، في القائمة النهائية برفقة الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني.



وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 11 ديسمبر المقبل، تحت إشراف "الكاف"، بواسطة حفل يقام بمدينة مراكش المغربية.

ونجح المارد الأحمر في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، عقب فوزه على الوداد المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع الذهاب والإياب في الدور النهائي.

