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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسطه الفرنسي إدوارد كامافينجا والتي تعرض لها خلال مران منتخب فرنسا أول أمس الأربعاء.

ريال مدريد يعلن تفاصيل اصابة كامافينجا

ونشر ريال مدريد بيانًا كشف خلاله عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها كامافينجا وجاء كالتالي "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

وعلى الرغم من عدم تحديد نادي ريال مدريد مدة غياب اللاعب الفرنسي إلا أن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أنها ستكون من 8 إلى 10 أسابيع.

الجدير بالذكر أن قائمة الإصابات في ريال مدريد تضم حارس المرمى كورتوا والمدافع البرازيلي مليتاو ولاعب الوسط الفرنسي تشواميني، والتركي أردا جولر، والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور آخر المنضمين.

