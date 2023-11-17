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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير، على أن مهاجم النادي الأهلي على أعتاب المغادرة من الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

مهاجم الأهلي على أعتاب مغادرة الفريق(طالع التفاصيل)



وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلي لديها رغبة كبيرة جدا بعمل صفقة تبادلية، مع نادي مودرن فيوتشر بضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد، ووضع مهاجم الفريق صلاح محسن ضمن الصفقة".

وكان الأهلي قد أعاد صلاح محسن، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، من الإعارة بنادي سيراميكا كليوباترا، بعد طلب المدير الفني مارسيل كولر بعودة اللاعب، لتعويض غياب محمد شريف عن الفريق في نفس الفترة.

