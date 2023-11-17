بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر في بطولة شمال إفريقيا جودة عالية دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية من مشاهدة مباراة مصر والجزائر في إطار منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت عامي 2005 و2006.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر

يتكمل الفريق المصري للشباب في بطولة شمال إفريقيا بينما يستكمل مسيرته في المنافسة. في الجولة الثالثة، يتواجه منتخب مصر مع نظيره الجزائر في مباراة مهمة. تُقام هذه البطولة للشباب المولودين في عامي 2005 و2006 في تونس خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر الحالي، بمشاركة خمسة منتخبات من اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب).

بدأ منتخب مصر رحلته في البطولة بتعادله (1-1) مع ليبيا في المباراة الأولى يوم الأربعاء الماضي. وبعد مواجهة الجزائر، يلتقي المنتخب المصري مع تونس في 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب في 21 نوفمبر.

تقوم البطولة بتنظيمها بمشاركة فرق من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وتشهد إشراف وائل رياض كمدرب للمنتخب المصري للشباب، بالتعاون مع علاء عبده كمدرب عام، ورامي عادل كمدرب مساعد، وأيمن طاهر كمدرب حراس المرمى.

يتألف فريق مصر من 22 لاعبًا، يضمون مهاراتهم وقوتهم الفردية لتمثيل بلادهم في هذه التحديات الرياضية.