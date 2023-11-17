ليفربول ينافس مانشستر سيتي على جوهرة بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن اهتمام عملاقَي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول في السنوات الأخيرة بالتعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول ينافس مانشستر سيتي على ضم ليروي ساني

ولفت الصحفي الشهير كريستيان فالك التابع لصحيفة بيلد الألمانية أن ساني البالغ من العمر 27 عامًا يعيش واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق في الموسم الحالي مع النادي البافاري خاصة بعد وصول هاري كين الذي شكل ثنائية رائعة مع النجم الألماني.

وأكد كريستيان فالك أن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي يرغب في استعادة نجمه السابق من جديد بعد أن رحل عن صفوف السيتيزتز في 2020 ويواجه منافسة شرسة من ليفربول.

وأوضح كريستيان فالك أن كلا الناديين يتطلعان لإعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى إلا أن بايرن ميونخ لن يفرط في نجمه بهذه السهولة خاصة مع مستواه الحالي وتأثيره.

وأفاد كريستيان فالك بأن المدير الرياضي لبايرن ميونخ كريستوف فرويند سيبدأ المفاوضات مع ممثلي ساني ووكيل أعماله فالي رمضاني عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الحالي من أجل تجديد عقد ساني والحفاظ عليه.

وألمح كرستيان فالك أن عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف 2025 وهو ما قد يدفع إدارة الفريق لبيعه في الميركاتو الصيفي المقبل في حالة فشلهم بإقناعه بالبقاء خوفًا من رحيله بالمجان بعد ذلك.

وأشار كريستيان فالك إلى أن ساني شارك في 18 مباراة في جميع البطولات في الموسم الحالي مع بايرن ميونخ ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرين.