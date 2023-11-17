نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل وإصابة جديدة في ريال مدريد وصلاح ينافس ماني على جائزة الأفضل في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على أن مهاجم النادي الأهلي على أعتاب المغادرة من الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلي لديها رغبة كبيرة جدا بعمل صفقة تبادلية، مع نادي مودرن فيوتشر بضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد، ووضع مهاجم الفريق صلاح محسن ضمن الصفقة".

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ليفربول ينافس مانشستر سيتي على جوهرة بايرن ميونخ



تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن اهتمام عملاقَي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول في السنوات الأخيرة بالتعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت الصحفي الشهير كريستيان فالك التابع لصحيفة بيلد الألمانية أن ساني البالغ من العمر 27 عامًا يعيش واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق في الموسم الحالي مع النادي البافاري خاصة بعد وصول هاري كين الذي شكل ثنائية رائعة مع النجم الألماني.

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كارثة جديدة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أخبار سيئة للغاية بعد إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي مع منتخب بلاده.

وتعرض اللاعب فينيسيوس جونيور للإصابة مع منتخب بلاده البرازيل أمام نظيره منتخب كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

صلاح يُنافس محرز وماني.. كاف يُعلن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب للعام 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفصل لاعب إفريقي لعام 2023.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي وينافسه الدولي السنغالي ساديو ماني

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سيميوني يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مايوركا

تلقى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني أخبار سارة قبل مواجهة نظيره فريق ريال مايوركا.

ومن المقرر أن يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق ريال مايوركا يوم السبت المقبل والموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.