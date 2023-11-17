نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الأسبوع (توك شو سبورت).. شبانة يوضح حقيقة انتقال فتوح لـ الأهلي ومهيب عبدالهادي يكشف صفقات الزمالك وأمير هشام يعلن مصير معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص الأسبوع "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في الأسبوع المنصرم.

شرط وحيد يفصل انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن شرط فاصل يحدد مصير صفقة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمنتظر انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن وكيل فتوح إستفسر عن ترتيبه في الجبهة اليسرى للفريق في ظل وجود علي معلول.

وأضاف شبانة، بأن فتوح تمسك بأن يكون الظهير الأيسر الأساسي خاصة وأنه يسعى لحجز مكان أساسي في منتخب مصر وهو نفس الأمر الذي ينطبق على محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز والذي يخشى البقاء على دكة البدلاء لصالح معلول حال إنتقاله للأهلي مما يؤثر عليهما بالمنتخب الأول.

موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"الزمالك لن يبرم صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية القادمة بسبب عدم حل أزمة ايقاف القيد حتي الأن".

ويعاني من نادي الزمالك من ايقاف القيد حتي الأن بسبب عدم حل مستحقات شيكابالا مع سبورتنج لشبونه ومستحقات المالية المتأخرة لخالد بو طيب لاعب الفريق السابق.

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هل يرحل محمد عبدالمنعم في يناير؟ الأهلي يكشف حقيقه عروض احتراف نجمه ومصيره

حسمت إدارة النادي الأهلي بجانب جلسة التخطيط، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من الرحيل عن صفوف الفريق، التجديد لموسم قادمة، بعد اهتمام الدوريات المختلفة بضم بعض لاعبي الفريق.

وجذب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر، أنظار بعض الأندية من مختلف الدوريات الأوروبية، في ظل اقتراب فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

الأهلي يحسم مصير تجديد عقد علي معلول

صرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم يفتح أي باب مناقشة أو وجود مفاوضات مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده حتى الآن".

تخطط إدارة النادي الأهلي في الموسم الحالي، للحفاظ على نجوم الفريق من القوام الأساسي للفريق، بجانب استمرار التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويتصدر التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف التجديدات المنتظرة في الوقت الحالي، عقب تردد أنباء اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

الزمالك يقترب من التعاقد مع “هذا المدرب” مفاجأة كبري

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنهاء ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عقب رحيله في الفترة الماضية، بسبب سوء النتائج وتراجع مستوى الفارس الأبيض.

وقررت إدارة القلعة البيضاء، تعيين معتمد جمال، مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم.

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أسطورة المغرب السابق: منتخب مصر يظل مرشح للتتويج بأمم إفريقيا والسنغال والكاميرون فى الصورة

قال حسن ناظر نجم منتخب المغرب وبنفيكا البرتغالي والوداد السابق أن منتخب مصر يظل منافس قوي على بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال حسن ناظر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يظل مرشح للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولا ننسى أنه المنتخب العربي الوحيد الذي يستطيع التتويج بالبطولة عندما يتم تنظيمها داخل منتخبات وسط إفريقيا.

وأضاف:" منتخب السنغال يظل مرشح لقوة للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الأداء الأخير وأيضا امتلاكه لاعبين رائعين وبجانب منتخب الكاميرون صاحب التاريخ الكبير.

كريستو حزين بسبب كولر

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "كريستو حزين من استبعاد كولر، اللاعب عايش فى مصر منعزل، والدته متوفية وسنه صغير ولا أماكن خروج هنا، وزميله التونسى الوحيد فى الفريق علي معلول متزوج ولديه حياته الخاصة، والولد سلوكه محترم وعنده امكانيات متميزة وكان هداف الدوري التونسى ولعب لمنتخب الشباب التونسى وتألق".

أحمد جلال: معلول قد يرحل عن الأهلي وحمدي يرى أن الصيف الفرصة الأخيرة لعودته إلى التتش

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد لا يستمر مع الأهلي عقب نهاية عقده.

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "معلول يشعر أنه عليه ضغوط قوية بعد تقدمه في العمر، ويرى أنه يفضل الرحيل موسم أو موسمين للخليج ثم يعود للعمل داخل النادي".

وأضاف أحمد جلال: "محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، يرى أن الصيف هو الفرصة الأخيرة له للعودة إلى الأهلي مرة أخرى، ولكن في الوقت الحالي هناك ضغط من ناديه للحصول على توقيعه وتجديد عقده".

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محمد شبانة يهاجم كولر بعد التعادل أمام الجونة

انتقد الاعلامي محمد شبانه تشكيلة واسلوب لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،خلال مباراه الجونه مؤكدًا أنه كان أحد أسباب خساره أول نقطتين للفريق في الدوري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إمج، أن كولر لعب بتشكيل خاطئ وأراح عددا كبيرا من اللاعبين بالرغم من أن ان الفريق مقبل على فتره توقف دولي وسيحصل اللاعبون على راحة إجبارية.

اسم مفاجئ يتدخل للصلح بين شيكابالا وفتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" توجد في الفترة الحالية اتجاه ومحاولات كبيرة من جانب عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري السابق، لتصفية الأجواء بين أحمد فتوح ومحمود شيكابالا ثنائي الزمالك بالفترة المقبلة.

موقف الزمالك من المشاركة بكأس السوبر المصري

ترددت أنباء مؤخرا داخل الشارع الرياضي في مصر، عن رغبة إدارة نادي الزمالك، في التقدم بطلب للمشاركة في النسخة الأولى والجديدة من بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد.

وصرح إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم:" أن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن، المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة في أبو ظبي".

وأشار الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل مطلقًا، وحال حدوث هذا الأمر، هناك لوائح سوف يتم الاعتماد عليه".