مصطفى شلبي يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

مصطفى شلبي يخوض تدريبات تأهيلية

وشهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، خوض مصطفى شلبي لتدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إصابة الكدمة في وجه القدم، وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب.

وبدأ مصطفى شلبي في خوض تدريبات التقوية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.