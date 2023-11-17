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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية أرجنتينية الضوء على استدعاء المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لطاقمه التدريبي إلى اجتماع طارئ أمس الخميس وذلك من أجل مناقشة تجربة العمل المقبلة في الاتحاد السعودي.

اجتماع طارئ لجاياردو ومساعديه قبل قيادة الاتحاد السعودي

وأوضح موقع infobae الأرجنتيني أن الجهاز الفني الذي سيرافق جاياردو بعد توليه رسميًّا تدريب الاتحاد سيتكون من 3 مساعدين، هم: ماتياس بيسكاي وهيرنان بويان وماريانو بارناو كما سيضم أيضًا بابلو دولتشي معدًّا بدنيًّا وسيزار زينيلي مدربًا للحراس وناهويل هيدالجو محللًا للأداء وكذلك أخصائي العلاج الطبيعي خورخي بومبيتشينو والمنسق الإعلامي ماتياس يرلاندا.

وأفاد الموقع الأرجنتيني بأن الأرجنتيني جاياردو وطاقمه الفني سيسافرون إلى السعودية خلال اليومين المقبلين وسيوقع جاياردو مع الاتحاد حتى يونيو 2025 مع خيار التجديد حتى عام 2027 ومن المُنتظر أن يبدأ جاياردو عمله مع الاتحاد من مباراة الاتفاق يوم الجمعة 24 نوفمبر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وأشار الموقع الأرجنتيني إلى أن جاياردو البالغ من العمر 47 عامًا يمتلك إنجازات رائعة مع ناديه السابق ريفر بليت الذي تولى قيادته على مدار 8 سنوات قبل أن يرحل في ديسمبر 2022. وخلال تلك الفترة، حقق جاياردو عديد الألقاب أبرزها كأس ليبرتادوريس مرتين ةالدوري الأرجنتيني مرة وكأس الأرجنتين 3 مرات.

وألمح الموقع الأرجنتيني أن المدير الفني السعودي حسن خليفة تولى قيادة الاتحاد مؤقتًا عقب إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو واستطاع تحقيق الفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري وحاليًّا يحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.