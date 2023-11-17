فـي تصفيات أوروبا 2026: المجر وسلوفاكيا تلحقان بركب المتأهلين

الرياض ـ أ.ف.ب: حقق المنتخب السعودي فوزاً عريضاً على مضيفه الباكستاني برباعية نظيفة، هو الأول له بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني، فيما سحقت قطر ضيفتها أفغانستان 8-1، في افتتاح الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027. في المقابل، حققت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا انتصارات كاسحة. ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين. يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية. تُوزّع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات في الدور الثالث. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدَّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

وبعد ثلاث هزائم وتعادل في مباريات ودية، تمكّن السعوديون من تسجيل أول انتصار «أخضر» لمانشيني بأهداف صالح الشهري (6 و48 من ركلة جزاء)، وعبدالرحمن غريب (90+1)، وعبدالله رديف (90+5).

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