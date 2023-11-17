تصفيات مونديال 2026: فوز سعودي أول مع مانشيني وانتصارات كاسحة لقطر وأستراليا وخسارة الكويت من الهند

صوفيا ـ أ.ف.ب: لحق المنتخب المجري بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا بتعادله القاتل في الثواني الأخيرة بهدف عكسي مع بلغاريا 2-2 في صوفيا، فيما تبعه نظيره السلوفاكي بفوزه على أيسلندا 4-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة ما قبل الاخيرة.

ورفعت المجر رصيدها في صدارة المجموعة السابعة إلى 15 نقطة وضمنت أحد المركزين الاول أو الثاني،وعن المجموعة العاشرة، ضمن المنتخب السلوفاكي تأهله إلى النهائيات بفوزه الصريح على ضيفته أيسلندا 4-2. وسجّل رباعية سلوفاكيا يوراي كوشكا (30)، أوندري دودا (36 من ركلة جزاء)، ولوكاس هاراسلين (47 و55)، فيما أحرز أوري أوسكارسن (17) وأندري جوديونسن (74) هدفي الضيوف.

ورفعت سلوفاكيا رصيدها إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن لوكسمبورغ الثالثة.

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