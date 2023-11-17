الحصان فخر للخيالة السُّلطانية يفوز بالمركز الأول على مضمار نادي أبوظبي للفروسية

أبوظبي ــ العمانية: فاز الحصان فخر للخيالة السُّلطانية امس الأول بالمركز الأول في منافسات الشوط الأول الذي بلغت مسافته ١٢٠٠ متر على مضمار نادي أبوظبي للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

وحققت المركز الثاني الفرس ايه اف مثاقيل لمالكها خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج أوشيه وإشراف المدرب ارسنت اورتيل وحلت في المركز الثالث الفرس نجاح لمالكها اسطبلات الريف بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي وإشراف المدرب جابر بيطار.

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