طائرة مجيس والسلام يحققان الفوز على نادي عمان والبشائر

حقق ناديا مجيس والسلام الفوز في مباريات الجولة الرابعة للدور الأول لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي ٢٠٢٣ /‏ ٢٠٢٤ التي أقيمت امس الاول.

وفاز في المباراة الأولى نادي مجيس على نادي عمان بثلاثة أشواط دون مقابل ٢٥ /‏١٧ ، ٢٥ /‏٢٠ ، ٢٥/‏ ٢٢ في اللقاء الذي أقيم بصالة نادي الأمل ببوشر، وفاز نادي السلام على بهلاء بثلاثة أشواط ٢٥ /‏ ١٤، ٢٥ /‏ ٢١، ٢٥ /‏ ٩.

وكانت مباريات الجولة الثالثة قد شهدت فوز نادي البشائر على صحم بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، ونادي السلام على نادي عمان بثلاثة أشواط مقابل شوط، ونادي السيب على مجيس بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ونادي صحار على نادي بهلاء بالنتيجة نفسها.

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