بعد حصد ثلاث نقاط من الصين تايبيه منتخبنا الوطني الأول يصل قرغيزستان للقاء الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم

وصلت أمس بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم الى قرغيزستان لخوض ثاني لقاءات المنتخب يوم الثلاثاء القادم ضمن مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم القادم 2026 وبطولة أمم آسيا 2027 بعد أن نجح في حصد أول ثلاث نقاط له في هذا المشوار بتغلبه على منتخب الصين تايبيه يوم امس الأول بنتيجة ثلاثة اهداف دون مقابل في اللقاء الذي اقيم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وسوف يخوض المنتخب بقيادة مدربه برانكو خلال تواجده في قرغيزستان ثلاث حصص تدريبية قبل مواجهة الخصم في لقاء ثان هام للمنتخب سيضعه في موقع جيد للمنافسة على احدى بطاقتي التأهل الى الدور الثاني.

وفي لقاء أمس الأول لم يظهر المنتخب كما كان متوقعا بعد ان اضاع الكثير من فرص التسجيل والتي كان في امس الحاجة إليها من اجل الخروج بغلة كبيرة من الاهداف، حيث دخل المدرب برانكو المباراة بتشكيلة ضمت في حراسة الملعب فايز الرشيدي وفي خط الدفاع محمد العامري وخالد البريكي وأحمد الكعبي وأمجد الحارثي وفي خط الوسط حارب السعدي وعبدالله فواز وجميل اليحمدي وزاهر الأغبري وفي الهجوم عمر المالكي وعصام الصبحي.❝

وفي أول ١٠ دقائق من الشوط الأول، حاول منتخب الصين تايبيه فرض سيطرته والاستحواذ على الكرة وقد كانت له الأفضلية الجزئية لكن الدقيقة ١٧ شهدت الهدف الأول لمنتخبنا عن طريق رأسية للاعب عمر المالكي، وفي الدقيقة ٢١ تعرض لاعب مُنتخبنا أمجد الحارثي لإصابة وتم استبداله باللاعب أحمد الخميسي.وواصل الأحمر هجومه مع عدد من المحاولات كانت أخطرها في الدقيقة ٢٩ للاعب جميل اليحمدي الذي سدد تسديدة قوية تألق في إبعادها حارس منتخب الصين تايبيه، وفي الدقيقة ٣٩ حاول مهاجمنا عصام الصبحي إضافة الهدف الثاني إلا أن حارس الصين تايبيه أبعد تسديدته الزاحفة إلى خارج المرمى.

وفي الدقيقة ٤١ سجل مُنتخبنا الهدف الثاني بعد ركنية للاعب أحمد الكعبي باغتت حارس منتخب الصين تايبيه بان وين شيو ولم يتمكن من إبعادها بالشكل المناسب لتستقر في المرمى وتُحتسب هدفا عكسيا لصالح منتخبنا الوطني.

وشهد الشوط الثاني أداءً أفضل للمنتخب قياسًا على الشوط الأول الذي لم يقدم الأحمر الأداء المأمول منه مع الظهور المتواضع لمنتخب الصين تايبيه، وفي الدقيقة ٤٩ من عمر الشوط الثاني سدد لاعب وسط منتخبنا حارب السعدي تسديدة قوية من خارج خط الثمانية عشر أبعدها حارس منتخب الصين تايبيه، كما كانت هناك محاولة للاعب خالد البريكي في الدقيقة ٦٦ بعد مراوغة ناجحة للاعب الوسط عبدالله فواز.

وفي الدقيقة ٦٧ قام مدرب منتخبنا الوطني الكرواتي برانكو بعدد من التغييرات بدخول اللاعبين معتز عبدربه ومحسن الغساني وخروج زاهر الأغبري وعمر المالكي. وفي الدقيقة ٩١ أضاف مُنتخبنا الوطني الهدف الثالث والأخير عن طريق تسديدة قوية للاعب معتز صالح بعد تمريرة من اللاعب جميل اليحمدي، وكان هناك محاولات قبل الهدف للمهاجمين عصام الصبحي ومحسن الغساني لم ينجحا في استغلالها بالشكل الأمثل.

ويلتقي منتخبنا في الجولة الثالثة المنتخب الماليزي في مسقط 21 مارس 2024م، ثم يلتقي المنتخب ذاته في كوالالمبور 26 مارس 2024، ويخوض مواجهة الصين تايبيه في 6 يونيو 2024م، ويختتم التصفيات في مسقط بمواجهة منتخب قرغيزستان في 11 يونيو القادم بمسقط.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمرحلة المقبلة من التصفيات المزدوجة مع ضمان التأهل لنهائيات أمم آسيا المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية عام 2027.

برانكو: فوز مهم للمنتخب في بداية المشوار

وقال مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن هذا فوز مهم في بداية التصفيات ومهمتنا كانت الحصول على النقاط الثلاث ودائمًا ما تكون المباراة الأولى صعبة خصوصًا لأنك تلعب على أرضك ولا ينبغي أن نقلل من أي خصم أيًّا كان، والكل يعلم أفضليتنا على الصين تايبيه حيث تمكنا من تطبيق هذه الأفضلية على الملعب وبشكل عام سيطرنا على المباراة ولم تكن هناك أي فرص للخصم ولم نتلق أي هدف وأمامنا مباراة صعبة أمام قرغيزستان.