روي فيتوريا يقرر منح لاعبي منتخب مصر راحة سلبية من التدريبات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر راحة سلبية من التدريبات اليوم لطول السفر من مصر إلي ليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون.

فيتوريا يقرر منح لاعبي الفراعنة راحة سلبية من التدريبات

وغادرت بعثة منتخب مصر القاهرة عصر اليوم متجهة إلى ليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يخوض منتخب مصر مرانه الأول في ليبيريا غدًا على ملعب صامويل كانون الرياضي استعدادًا لمواجهة سيراليون.

يحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب جيبوتي بسداسية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراه منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب سيراليون ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب صامويل كانون الرياضي.

