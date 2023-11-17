نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة 2014 يحقق الفوز الرابع على التوالي بدوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة ٢٠١٤ الفوز على حساب فريق هليوبوليس الشروق بهدف نظيف أحرزه اللاعب إياد محمد، في دوري الجمهورية.

فريق وادي دجلة 2014 يفوز على هليوبوليس الشروق

وقدم فريق وادي دجلة مباراة قوية للغاية وانتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، بعد مبارة قوية.

ويقود الفريق محمد مصطفى مدير فني ويعاونه عصام مساعد مدير فني وأحمد جمال مدير القطاع وأيمن مرسى المدير الإداري.

