نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب منتخب النرويج يكشف عن حجم إصابة هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أولا ساند طبيب منتخب النرويج، عن حجم الإصابة التي تعرض لها إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

حجم إصابة هالاند

وكان مهاجم المان سيتي قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام جزر القمر والتي انتهت بفوز المنتخب النرويجي بهدفين مقابل هدف.

ومن جهته يخشى مشجعوا المان سيتي من تعرض نجم الفريق الأول لإصابة قوية ويفقدوا خدماته لفترة ولو بقصيرة.

وفي سياق متصل فقد قال ساند طبيب منتخب النرويج: "لقد أصيب بالتواء طفيف في كاحله ضد جزر فارو، حيث يكون ضعيفًا بعض الشيء. إنه يؤلم كثيرًا على الفور، ثم يختفي بسرعة كبيرة. ثم سنرى غدًا كيف هو بعد ذلك".

الجدير بالذكر أن هالاند يعد قطعة أساسية في تشكيلة بيب جوارديولا، كما أن الفريق السماوي ينتظره مواجهات قوية الأسبوع بعد القادم ولعل أبرزها ليفربول.