براعم المصري تحت 9 أعوام "2014" يفوز على الفنار بثلاثية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق براعم المصري تحت 9 أعوام ” الفئة العمرية "2014" بقيادة الكابتن أحمد البنا، على نظيره فريق الفنار بثلاثة أهداف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الهدف ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

براعم المصري تحت 9 أعوام "2014" يفوز على الفنار

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني أحرز مالك أحمد حلمي هدفين للمصري فيما أضاف اياد كريم الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثية نظيفة.

تكونت قائمة المصري من اللاعبين: آدم الشناوي، عمرو خالد، حسن راشد، عمر ياسر، كريم سمير، أنس مصطفى، مازن معتز، مازن اسلام، مالك هاني، مازن سامي، يحيى السعيد، يحيى مؤمن، محمد كريم، ياسين اسلام، محمد الخولي، آسر أسامة، آدم خليفة، اياد كريم، حمزة عبده، مالك حلمي، محمد شريف، أحمد فؤاد، آسر جمال، آدم الداودي، شريف عوف، يوسف أبو المجد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. أحمد البنا مدربًا عامًا ، ك. حسن رضوان مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.