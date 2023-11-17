نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشباب يفوز على الجزائر بثلاثية في بطولة شمال إفريقيا الودية تحت 20 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عاما، فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الجزائري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا.

أحداث المباراة

ونجح اللاعب عبد الرحمن محمود نجم منتخب مصر، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول للمباراة.

ثم سجل هدف منتخب مصر الثاني، محمد عبد الله، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، حصل عمرو خالد لاعب منتخب مصر على ركلة جزاء، وسجلها ببراعة أحمد خالد كباكا، ليسجل الفراعنة الهدف الثالث.

في الدقيقة 81، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب رستم بنداوي، نجم المنتخب الجزائري بسبب عرقلة لاعب منتخب مصر.