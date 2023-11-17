المصري يواصل مرانه استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه اليوم الجمعة على ملعب أحد الفنادق ببورسعيد استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

المصري يواصل تدريباته قبل مواجهة إنبي



حرص علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم على بذل أقصى جهد وشرح لهم البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه في المران.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف المعد البدني تم خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

ركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية والفنية وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية قوية شهدت تطبيق بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة فريق إنبي بالجولة السابعة من ضمن إطار منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.