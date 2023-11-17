لامين يامال يفوز بجائزة اصغر فتى ذهبي

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أحمد جودة - القاهرة - حصل النجم الشاب لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني جائزة أصغر فتى ذهبي، وذلك عقب التألق الملحوظ الذي ظهر به مؤخرًا مع العملاق الكتالوني.

لامين يامال يتألق مع برشلونة

وتمكن لامين يامال من خطف الأضواء نحوه، حيث تألق بشكل واضح مع نادي برشلونة وهو ما جعله يفوز بجائزة أصغر فتى ذهبي.

لامين يامال

ويبلغ لامين من العمر ستة عشر عامًا ولكنه استطاع أن يأخذ مكانًا مهمًا في تشكيلة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.

يذكر أن لامين يامال سجل ثلاث أهداف مع برشلونة وصنع هدفين آخرين خلال مشاركته مع برشلونة هذا الموسم.