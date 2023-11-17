نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. البنك الأهلي يدخل في مفاوضات للتعاقد مع مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي المصري البورسعيدي، عن تطورات موقف مروان حمدي مهاجم الفريق بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بين اللاعب وجماهير الفريق.

البنك الأهلي يدخل في مفاوضات للتعاقد مع مروان حمدي

وقال مصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن هناك بعض الأندية التي تريد التعاقد مع مروان حمدي بعد عرضه للبيع من قبل النادي البورسعيدي.

وتابع المصدر، بأن أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع مروان حمدي هو فريق البنك الأهلي، وأيضا هناك فريق فاركو الذي تحدث مع مسئولو النادي البورسعيدي بصفة شفهية.

وأضاف، بأن البنك الأهلي هو أبرز نادي يريد مروان حمدي حاليا بشكل جادي في الشتاء القادم، ووضع فريق البنك الأهلي ضم مروان على سبيل الإعارة مع وجود بند لشراء اللاعب بنهاية الموسم.

