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أحمد جودة - القاهرة - فوز الترسانة وأسمنت اسيوط وكيما أسوان وشبان قنا

أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي الصعيد بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق أسمنت اسيوط على فريق طهطا بهدف دون رد سجله فرانسيس.



- فوز فريق شبان قنا على فريق ملوى بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم طلعت الجبلاوي لقنا وتعادل محمد مؤدى ملوى وإدراك عبده حديده الهدف الثاني لقنا في الشوط الثاني.



فوز فريق كيما أسوان على فريق قوص بهدفين نظيفين.



-- فوز فريق ديروط على فريق الاقصر بهدفين مقابل هدف.



المجموعة الثانية



فوز فريق الترسانة على فريق الواسطى بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الترسانة بهدف دون رد سجله خالد سعد وأضاف اوتو الهدف الثاني وإدرك اسلام عصام الهدف الثالث وقبل ختام اللقاء سجل الواسطى هدفه الوحيد.

فوز نادي تليفونات بني سويف على نظيره نادي بني مزار بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الترسانة بالقاهرة.



وتعادل الفيوم مع نظيره نجوم مصر دون أهداف على ملعب اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وتعادل مركز شباب مغاغة مع نظيره مركز شباب طامية بهدف لكل منهما على ملعب مطاي بالمنيا.



ترتيب المجموعة