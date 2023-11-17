المصري تحت 11 عام " 2012 " يفوز على المعارف بنصف دستة أهداف

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق براعم المصري تحت 11 عام ” الفئة العمرية "2012" بقيادة الكابتن مجدي النجار، على ضيفه فريق المعارف بستة أهداف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة بملعب الجمارك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها والتي أدارها عمر سمير وأحمد خالد.

المصري تحت 11 عام " 2012 " يفوز على المعارف

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثة اهداف للاشئ سجلهم آدم عارف " هدفين " وعبد الرحمن حموكشة هدف، وفي الشوط الثاني يضيف المصري ثلاثة أهداف جديدة عن طريق ياسر حسن الذي أحرز هدفين فيما أحرز علاء الكحلاوي الهدف الأخير، لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف نظيفة.

مثل المصري في الشوط الأول: معاذ كريم،ياسين حازم،آمن عبد الرحمن، مازن أشرف، آدم شبانة، محمد الكوك،آدم عارف، عبد الرحمن حموكشة بالاضافة للبدلاء حمزة أبو زيد، يوسف مؤمن، يوسف الناغي، يوسف الصباغ.

وفي الشوط الثاني تم الدفع بتشكيل مكون من: آدم مجاهد، ياسر حسن، يوسف باندا، يوسف شيكو،آدم حموكشة، آدم التابعي،أحمد لالا، علاء الكحلاوي بالإضافة للبدلاء محمود عماد، أحمد أشرف، آدم علام، أنس شمة.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مجدي النجار مدربًا عامًا ، ك. محمود الصاوي مدربًا مساعدا، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك.أحمد سلامة مسئولا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.