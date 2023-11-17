نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك "سيدات" يفوز على سموحة بنتيجة 3-0 في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سموحة بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

طائرة الزمالك "سيدات" يفوز على سموحة

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 19

25 - 22

25 - 16

يذكر أن "سيدات طائرة الزمالك" فاز على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويتواجد "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس و6 أكتوبر والمقاولون العرب".

ومن المقرر أن يستضيف "سيدات طائرة الزمالك" نظيره الطيران يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

ويقود "سيدات طائرة الزمالك" كل من؛ حسام شكري مديرًا فنيًا، محمد أنور مدربًا عامًا، أشرف عبدالعال مدربًا.