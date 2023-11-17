إيرلينج هالاند يفوز بجائزة الرجل الذهبي لعام 2023

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أحمد جودة - القاهرة - فاز النرويجي إيرلينج هالاند، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الرجل الذهبي لعام 2023 عقب التألق الذي ظهر به مع ناديه ومنتخب بلاده.

هالاند يحصد جائزة الرجل الذهبي

وقدمت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، جائزة الرجل الذهبي للنجم هالاند تقديرًا له على المجهود الذي بذله خلال هذا العام وحقق من خلاله أرقام عديدة ومميزة.

وسجل هالاند مع مانشستر سيتي 23 هدفًا في حين صنع خمس أهداف آخرين خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.