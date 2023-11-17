مجلس إدارة النادي الأهلي يعقد جلسة خاصة مع مارسيل كولر عقب عودته إلى القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة خاصة غدًا مع مارسيل كولر المدير الفني عقب عودته إلى القاهرة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة بعض الأمور الفنية واستعدادت الفريق لمباراة ميديما الغاني وملف الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إلي القاهرة غدًا لبدء الاستعدادت لمباراة ميديما الغاني.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر على ستاد السلام.