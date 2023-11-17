نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جود بيلينجهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في الفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، بعدما تفوق على منافسيه.

جود بيلينجهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي

وحصل نجم فريق ريال مدريد، جود بيلينجهام، على جائزة الفتى الذهبي لعام 2023، من جانب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

حيث تقدم جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب كرة القدم تحت سن 21 عامًا، وكان يتنافس معهم كلا من راسموس هويلوند، جمال موسيالا وتشافي سيمونز.

وكان جود بيلينجهام، قد انتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، قادما من نادي بوروسيا دورتموند، في فترة الانتقالات الصفية الماضية.

والجدير بالذكر أن جود بيلينجهام؛ سجل 13 هدفًا مع فريقه ريال مدريد، وصنع 3 في 14 مباراة شارك فيهم في كافة المباريات.