كالتشيو ميركاتو: مورينيو يتجه لتجديد عقده مع روما

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية؛ أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، بات على أعتاب حسم ملف تجديد عقده مع الفريق.

مورينيو يوافق على تجديد عقده مع روما

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، من المقرر أن يبدي موافقته على فكرة تجديد عقده مع فريق روما، حسب ما كشفه في بعض التصريحات.

واكمل الموقع الإيطالي؛ أنه حتى الآن لم يدخل مسئولي نادي روما في مفاوضات رسمية مع مورينيو، وقد يوافق على تجديد عقده في حال بدأت المحادثات بينهما.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مع نادي روما الإيطالي، بنهاية الموسم الجاري؛ وأشار من قبل أنه يرغب في استمرار مسيرته مع النادي.

والجدير بالذكر أن مورينيو تلقى العديد من العروض المغرية، وتحديدا من الأندية السعودية قبل بداية الموسم الجاري، إلا أنه رفض كل هذه الإغراءات بسبب رغبته في الاستمرار مع روما.