نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يرد على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد المهاجم كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تجديد عقده مع فريقه من أجل استمراره داخل صفوفه الفترة المقبلة.

هل يجدد مبابي عقده مع ريال مدريد؟

وقال مبابي حول تجديد عقده خلال تواجده مع منتخب بلاده: "نحن هنا للحديث عن منتخب فرنسا، تأتي البلاد دائمًا في مقدمة كل شيء".

وقد انتشرت عدة تكهنات خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مبابي وأن اللاعب على رادار الرحيل إليه.

ويتواجد كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي حاليًا وذلك في التوقف الدولي استعدادًا لمونديال كأس العالم 2024.

يذكر أن منتخب فرنسا يستعد لمواجهة نظيره منتخب جبل طارق مساء غد السبت في الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا.