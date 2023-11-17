الرياضة

زمالك 2012 يفوز على الترسانة بسباعية في دوري منطقة الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2012، في تحقيق الفوز على نظيره الترسانة بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري منطقة الجيزة.

زمالك 2012 يفوز على الترسانة بسباعية


أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد حجازي "هدفين" ويوسف عادل "هدفين" وأحمد السيد وخليفة إبراهيم ويوسف أيمن.


ويقود فريق "زمالك 2012" كل من؛ أحمد عبدالله مديرًا فنيًا، وأيمن علي حسن وعبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، ورمضان عابدين مدرباَ لحراس المرمى، وهشام رسلان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، عبدالرحمن حسين إداريًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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