زمالك 2013 يفوز على فريق برطس برباعية في دوري منطقة الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013، في تحقيق الفوز على نظيره برطس برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الجيزة.

زمالك 2013 يفوز على فريق برطس برباعية

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ ممدوح محمد "هدفين" ومالك السيد وطارق محمود.



ويقود فريق الزمالك 2013 كل من؛ محمود ياسين مديرًا فنيًا، محمد كولا وسعيد قطة مدربين مساعدين، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، محمود أبو طالب اخصائيًا للتأهيل والإصابات، أحمد حمدي إداريًا.