نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. مدرب جديد يطرق أبواب الزمالك وصفقة مفاجأة للأبيض.. الحالة الصحية للعامري فاروق ورد فعل اتحاد الكرة على استبعاد ثلاثي منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:

يوم االسبت

كريس كولمان

يوم الأحد

سيف زاهر

يوم الاثنين

خوان كارلوس أوسوريو

يوم الثلاثاء

الزمالك

يوم الأربعاء

مودرن فيوتشر

يوم الخميس

العامري فاروق

يوم الجمعة

منتخب مصر