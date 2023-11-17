نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عقوبة إيفرتون.. خطر الهبوط يطارد مانشستر سيتي وتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة 17-11-2023 عن عقوبة قاسية لنادي إيفرتون في البريميرليج بخصم 10 نقاط من رصيده في جدول ترتيب المسابقة المحلية، بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وحسب ما أكدته التقارير الصحفية البريطانية، فأن مانشستر سيتي وتشيلسي، يواجهان خطر الهبوط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد معاقبة نظيرهم إيفرتون.

شبح الهبوط يواجه عملاقي البريميرليج

وحسب ما أكدته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية فأن ناديا مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بتوقيع عقوبة صادمة بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي تلقي 115 اتهامًا بانتهاك قواعد اللعب النظيف، بالإضافة إلى احتمالية التحقيق مع تشيلسي بشأن المدفوعات المزعومة الخاصة بـ " رومان إبراموفيتش" مالك النادي السابق.

وذكرت الصحيفة تعليق ستيفان بورسون المستشار القانوني السابق للسيتي، حيث نشر في تغريدة عبر موقعه الرسمي عبر" إكس" تويتر سابقا،:" دون رؤية الحكم خصم 10 نقاط لإيفرتون تبدو قاسية بالنسبة لي بسبب خرق مباشر لنظام FFP، لكن يعزز أن العقوبات المفروضة على السيتي (إذا ثبت ذلك) والآن تشيلسي (إذا تم توجيه الاتهام إليه والاعتراف به في مدفوعات خارج الدفاتر) من المحتمل أن تؤدي إلى الهبوط".

ما ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ؟

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة العاشرة في المسابقة برصيد 16 نقطة.