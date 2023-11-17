ماذا قال بيلينجهام عقب تتويجه بجائزة الفتى الذهبي؟

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد جائزة الفتى الذهبي لعام 2023 بعد حصوله على عدد كبير من أصوات الصحفيين متفوقا على جميع منافسيه.

وأصبح بيلينجهام، ثالث لاعب إنجليزي، ينجح في التتويج بجائزة الفتي الذهبي، بعد «واين روني ورحيم سترلينج».

تعليق بيلينجهام بعد حصوله على جائزة الفتى الذهبي

وقال بيلينجهام عقب حصوله على الجائزة قائلًا:" شكرا جزيلا للجميع الذين كانوا جزءا من رحلتي حتى الآن، بروسيا دورتموند وريال مدريد، وقبلهم عائلتي التي تقدم الدعم لي".

واضاف: "لدي حافز وحب لمواصلة محاولة التحسن، والآن بعد أن حصلت على هذه الجائزة الجميلة، أريد الاستمرار وتجاوز حدود إمكاناتي على أمل الحصول على المزيد من الجوائز في المستقبل".

ومن الجدير بالذكر أن بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، حصد جائزة كوبا كأفضل لاعب شاب عن العام الحالي، في حفل جائزة الكرة الذهبية التي تُوج بها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.