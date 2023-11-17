تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة الأفضل في إفريقيا.. كم مرة فاز بها؟

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أحمد جودة - القاهرة - ينافس النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة الأفضل في قارة إفريقيا، مع كبار اللاعبين داخل دولة أوروبا.

ترتيب محمد صلاح في جائزة الأفضل في إفريقيا

حيث كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة تضم 30 لاعبًا، من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة عن عام 2023، والتي جاءت كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ياسين بونو حارس الهلال السعودي.

ساديو ماني لاعب النصر السعودي.

رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي.

فينسينت أبوبكر مهاجم بيشكتاش التركي.

أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.

فرانك أنجوسا لاعب نابولي الإيطالي.

سفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني.

وكان ترتيب محمد صلاح في آخر 4 نسخ من جائزة الأفضل في إفريقيا، في عامي 2017 و2018 الأول، بينما في عامي 2019 و2022 حصل على المركز الثاني، فهل يحصل على الجائزة في هذا العام 2023؟.

موعد جائزة الأفضل في إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم إقامة فعاليات حفل جائزة الأفضل في إفريقيا، يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 في مدينة مراكش بالمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.