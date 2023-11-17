كولر يحدد طلباته في اجتماعه مع محمود الخطيب لدعم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - حدد المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر في اجتماعه مع محمود الخطيب طلباته لدعم الفريق الأول لكره القدم بالنادي خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

طلبات المدير الفني للنادي الأهلي لدعم الفريق



وكان السويسري مارسيل كولر طالب في اجتماعه مع لجنة الكرة في حضور محمود الخطيب ضم الظهير الأيمن لفريق فيوتشر والمنتخب الوطني عمر كمال عبد الواحد.



وأضاف المدير الفني للأهلي كولر في اجتماعه أنه في حاجه لضم قلب دفاع وظهير أيسر بديل لعلى معلول بالإضافة إلى مهاجم بسبب عدم اقتناعه بصلاح محسن.

محمود الخطيب

موقف النادي الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري



ويحتل النادي الأهلي بقيادة كولر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات نجح في الفوز في اربعة والتعادل في مباراة امام الجونة.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة



ويواجه النادي الأهلي فريق ميداما الغاني يوم 24 /25 نوفمبر على ملعب السلام في أولي مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.