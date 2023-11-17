زمالك 2010 يفوز على الصيد بسداسية في دوري منطقة الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة -



فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2010 على نظيره الصيد بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري منطقة الجيزة.

زمالك 2010 يفوز على الصيد بسداسية



أحرز أهداف الزمالك كل من؛ ياسين عمرو "هدفين"، عمر رضا صبحي ويوسف فرج وزين محمد فاروق ومعاذ إبراهيم.



ويعتلي "زمالك 2010" صدارة جدول ترتيب دوري منطقة الجيزة برصيد 24 نقطة بعد الانتصار في 8 مباريات، وحقق الأبيض العلامة الكاملة في الدور الأول، كما واصل الفريق سلسلة انتصاراته بالفوز على الصيد في بداية مباريات الدور الثاني للبطولة.



ويقود فريق الزمالك 2010 كل من؛ عمرو مجدي مديراَ فنياَ، مصطفى عبد العظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدرباَ لحراس المرمى، وهشام رسلان اخصائيًا للتأهيل والإصابات، ومحمد صبحي إداريًا، ومحمد سليمان عاملًا للمهمات.