نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يستأنف تدريباته قبل مواجهة لافيينا في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لنـادي غزل المحلة بقيـادة حسام عبد العال تدريبـاته استعدادًا لمواجهـة لافيينـا الاثنين القــادم ضمن منافســات الجولة التاسعـة من دوري المحترفيـن.

غزل المحلة يستأنف تدريباته قبل مواجهة لافيينا



وحضــر المــران اللواء عمر ريـاض عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنـادي، بجانب المستشار الفني للنـادي الكابتن محمد عظيمه والمتحدث الرسمي للنـادي الكابتن صـابــر عيـــد.



وكان غزل المحلة قد خسر من بترول اسيوط بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

