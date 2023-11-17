نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيبو يجتمع بـ إمام عاشور وحسين الشحات بعد استبعادهم من منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بثناىي الفريق الأول لكرة القدم، بعد غد الأحد بعد استبعادهما من معسكر المنتخب الوطني الأول الجاري بقرار من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

خالد بيبو يجتمع بـ إمام عاشور وحسين الشحات



وكان فيتوريا قد قرر استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وذلك بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي أمس مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفراعنة.



ويجتمع بيبو بالثنائي حسين الشحات وإمام عاشور بعد غد الأحد على هامش مران الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار وكواليس ما حدث عقب انتهاء المباراة.



وأكد مصدر داخل الأهلي، أن إدارة المارد الأحمر تحترم قرارات الجهاز الفني للفراعنة مشددا على صحة قرار فيتوريا فيما يخص استبعاد اللاعبين لعدم الالتزام.



وفاز منتخب مصر علي جيبوتي ب ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم،

