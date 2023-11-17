عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مقدونيا الشمالية في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة مقدونيا الشمالية

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، فيديريكو جاتي، فيديريكو دي ماركو.

خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، جياكومو بونفافينتورا.

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي، فيديريكو كييزا، جياكومو راسبادوري.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

تذاع مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب مقدونيا الشمالية مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق القطري خالد الحدي.

