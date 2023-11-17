نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يوقع لـ الأهلي رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مسؤولو الأهلي على توقيع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أحمد فتوح يوقع للأهلي

وينتهي تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الرحيل إليه، بداية من يناير المقبل.

وقال مصدر مقرب من أحمد فتوح في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب وقع على استمارة رغبة للانضمام إلى المارد الأحمر خلال الأيام الماضية، تمهيدا للتعاقد معه في الصيف القادم.

واضاف، أن فتوح يرغب في الرحيل في أقرب وقت إلى الأهلي، ولا نية للتراجع في قراراه بشأن الرحيل عن الزمالك، خاصة بعد أن تم عرضه للبيع وتغريمه لعدم الالتزام.

ومن المتوقع أن ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي نهاية الموسم في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى اللاعب الاتفاق مع امير توفيق مدير التعاقدات على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى في الفترة المقبلة، بعد أن تراجع مستوى التونسي علي معلول بشكل ملحوظ خلال المباريات الماضية.