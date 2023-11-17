عاجل.. الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط بكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي فوزًا مستمرًا على الزمالك خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نجح في التفوق في مباراة اليوم الجمعة بنتيجة (75-64) في إياب ربع نهائي دوري المرتبط.

سلة الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط

تألق اللاعب الأمريكي عيسى ليونز بشكل كبير في صفوف الأهلي خلال المباراة، في حين غاب لاعب الزمالك الأمريكي أو جاي مايو بسبب الإصابة بمتحور كورونا، وكذلك غياب أحمد إسماعيل لنفس السبب، بينما لم يشارك أحمد عزب في اللقاء بسبب الإيقاف.

تولى أحمد الجارحي قيادة الأهلي في غياب المدرب الإسباني أوجستي بوش الذي كان موقوفًا، حيث قاد الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط.

وبهذا الفوز، وصل الأهلي لكرة السلة إلى 17 انتصارًا متتاليًا على الزمالك في آخر 17 مباراة، دون أن يتلقى أي هزيمة منذ ديسمبر 2022.

سيواجه الأهلي الاتحاد السكندري في دور نصف النهائي، بعد أن فاز الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة (80-71)، وبهذا يُكرر السكندري فوزه على نفس الفريق قبل مواجهة الأهلي.

يُذكر أن الأهلي كان قد توج بلقب دوري المرتبط في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.