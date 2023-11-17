نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نادي مانشستر سيتي يتنفس الصعداء بشأن لاعبه رودري قبل المواجهة المرتقبة مع ليفربول بعد فترة التوقف الدولي.

يستعد ملعب "الاتحاد" لاستضافة القمة بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي يوم السبت 25 نوفمبر.

عودة رودري من الإصابة

تعاني مانشستر سيتي من أزمة إصابات كبيرة حاليًا، حيث وصلت عدد الإصابات إلى 8، بما في ذلك إصابة إيرلينج هالاند.

وكان هناك خبر سيء آخر لمانشستر سيتي يوم الخميس حيث غاب لاعب الفريق رودري عن مباراة إسبانيا وقبرص في تصفيات يورو 2024. غياب رودري جاء بسبب شعوره بحالة من الانزعاج العضلي، وتم إبلاغ مسؤولي منتخب إسبانيا بذلك، مما أدى إلى غيابه.

ومع ذلك، يبدو أن رودري ليس في حالة سيئة حيث شارك في التدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهة جورجيا يوم الأحد المقبل في التصفيات نفسها.