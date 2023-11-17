مدافع الأهلي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكرم توفيق لفحص طبي غدًا لتحديد من المشاركة في التدريبات الجماعية.

لمعرفة موقفه من التدريبات الجماعية سؤاء التواجد في التدريبات الجماعية غدًا أو الغياب عن التدريبات الجماعية.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بكدمة في الركبة والتي لحقت به في الفترة الأخيرة عقب مباراة الجونة الماضية.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر على ستاد السلام.